بـ 4 خطوات.. كيفية تغيير كلمة مرور YouTube أو إعادة تعيينها

في عام 2006، استحوذت شركة جوجل Google الأمريكية، على منصة مشاركة الفيديو الاكثر شهره في العالم يوتيوب YouTube ، وخلال عام 2009 ، أصبحت جميع حسابات يوتيوب هي نفس حسابات جوجل، لذلك إذا أردت تغيير كلمة مرورك على يوتيوب ينبغي عليك تغيير كلمة حساب جوجل الخاص بك أولا.





وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، على الرغم من أنه من الممكن تغيير كلمة مرور يوتيوب باستخدام تطبيق الهواتف المحمولة على نظامي التشغيل أندرويد Android أو iOS، ولكن خلال السطور التالية سنوضح لك كيفية تغيير كلمة مرور حساب جوجل من داخل موقع يوتيوب على الويب،وكيفية استرداد حسابك على يوتيوب إذا كنت لا تتذكر كلمة مرورك.





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كيفية تغيير كلمة مرور يوتيوب الخاصة بك





لتغيير كلمة مرورك التي تستخدمها على موقع يوتيوب، يجب عليك أولا تغيير كلمة مرور حساب جوجل Google الخاص بك، ويمكنك ذلك من خلال:





1. اضغط على صورة ملفك الشخصي على موقع يوتيوب أعلى يمين الشاشة.





2. من القائمة المنسدلة التي تظهر ، اختر إدارة حساب جوجل الخاص بك.





3. ستنتقل إلى صفحة إدارة حساب جوجل، ابحث عن خيار الأمان على الجانب الأيمن من الصفحة.





4. من خلال صفحة الأمان سترى كلمة المرور مدرجة في منتصف أسفل الصفحة، اضغط عليها للوصول إلى صفحة تغيير كلمة المرور.





5. بعد النقر على كلمة المرور ، سيطلب منك إدخال كلمة المرور الحالية مرة أخرى. أدخل كلمة مرور حساب جوجل الحالية الخاصة بك، وانقر فوق التالي.





6. أدخل كلمة مرور جديدة لحساب جوجل الخاص بك، قم بتأكيدها مرة أخرى قبل النقر على تغيير كلمة المرور، تم الآن تغيير كلمة مرور حسابك في جوجل وبالتالي، كلمة مرورك على موقع يوتيوب YouTube.





ثانيا: كيفية استرداد كلمة مرور يوتيوب:





1. عند تسجيل الدخول إلى YouTube، سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى جوجل، أول سيطلب منك عنوان بريدك الإلكتروني، ولن تتم مطالبتك بكلمة المرور حتى الصفحة الثانية من عملية تسجيل الدخول.





2. إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فيمكنك النقر فوق الرابط المسمى هل نسيت كلمة المرور، وسيطلب منك تذكر كلمة مرورك الأخيرة.





3. أن لم تتذكرها يمكنك تجربة طريقة أخرى، حيث سترسل جوجل رمز إعادة تعيين كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني.





4. أدخل هذا الرمز المكون من ستة أرقام في النموذج لإثبات أنك مالك الحساب، سيطلب منك الآن تغيير كلمة المرور لحساب Google الخاص بك.