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منوعات

عن 26 عاما.. وفاة يوتيوبر شهير تصدم متابعيه في كل العالم| شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:14 م
وفاة اليوتيوبر ليويد
وفاة اليوتيوبر ليويد كافيه كادينا
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بشكل مفاجئ وصادم، توفي اليوتيوبر الفليبني الشهير ليويد كافيه كادينا  Lloy Cafe Cadena عن عمر يناهز 26 عاما، دون الكشف عن أسباب الوفاة. 


وذكرت وسائل الإعلام  أن كادينا يتابعه 5,3 مليون على موقعه في يوتيوب، وحوالي 6,8 مليون على موقع فيسبوك. 


وأعلنت عائلته، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقلب مثقل وحزن شديد نعلن الوفاة المفاجئة لأخينا الحبيب لويد كافيه كادينا، نرجو أن يتم تذكر كل الفرح والضحك الذي شاركه مع الجميع. أنا وعائلتي نطلب صلاتكم واحترامكم واحترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت العصيب".


وكان كادينا ينشر فيديوهات عن الطبخ بشكل كوميدي، وتحديات ومقالب وأغاني وفيديوهات ساخرة. 


واشتهر اليوتيوبر الشاب باسم "كوين إل سي"، وأصبح تريند على يوتيوب الولايات المتحدة وفي العالم.


وكان قد أطلق قناته على يوتيوب عام 2011، وأصبح أشهر فلوجر، حسبما ذكرت شبكة "سي. إن. إن فلبين". 


سارع المعجبون إلى تكريم الشاب الذي اشتهر بتوقيعه "دارنا" و "جوستو مو يون؟".


ونعى المعجبون وفاة كادينا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكروه على جلب "الفرح" و"الكرم" و"الضحك" إلى العالم.

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