AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ قبعة ونظارة.. ماجد المصري يشعل إنستجرام بإطلالة كاجوال.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:33 م
ماجد المصري
ماجد المصري
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر ماجد المصري في الصورة بإطلالة كاجول ونظارة شمس وقبعة انيقة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".


يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلب قلبي.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

ماجد المصري ينتهي من تصوير الوجه الآخر قريبا

ماجد المصري ينتهي من تصوير الوجه الآخر

ماجد المصري: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها

بإطلالات جذابة.. أحدث ظهور لـ ماجد المصري رفقة زوجته

حازم إيهاب يقلد ماجد المصري في SNL بالعربي

ترشيحاتنا

طارق شوقي: يا ريت الطلاب يذاكروا السنة دي عشان هنعمل امتحانات بجد.. اللجوء للأبحاث والشفوي سيكون حسب المرحلة العمرية.. لا صحة لرفع الغياب ولا نية لوقف الدراسة بسبب كورونا ومدارسنا ملتزمة بالتعليمات

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أحمد حسن يهاجم حسام البدري بسبب استبعاد فتحي من المنتخب

أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

الموجة الثانية تقترب.. إصابات بالملايين وإغلاق كامل في أوروبا ومصر تتأهب

بعد رحيله عن الجونة.. رسالة غامضة من حسام غالي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أكثر السيارات الـ suv مبيعا في مصر 2020 ..صور

داخل عربة التسوق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها