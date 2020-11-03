محافظ كفر الشيخ يفتتح مستشفى الحميات وغرف العمليات وقسم الحضان بقلين.. صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى الحميات بدسوق بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بمشاركة مجتمعية، وقسم العمليات بمستشفى قلين المركزى، العناية المركزية، قسم الحضان مستشفى قلين المركزي، وتم الانتهاء من إنشاء المستشفى بتكلفة 160 مليون جنيه.





جاء لك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور وائل تواضروس، مسئول الحضان بالطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، والدكتور مجدى شنح، مدير الرعاية الحرجة و العاجلة، والدكتورة عبير هيكل، مسؤول المستلزمات بمديرية الشئون الصحية ، والدكتور محمد بركات، مساعد الطب العلاجي، والدكتور محمد هراس مساعد إدارة المستشفيات.





وتفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة عناية حميات دسوق، قسم العمليات بمستشفى قلين المركزى، قسم العمليات والحضان بمستشفى قلين، مؤكدًا أن مستوى المستشفيات الجديدة بكفر الشيخ، تضاهي الخدمة في المستشفيات الاستثماري.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن وحدة العناية حميات بدسوق تضم 6 أسرة عناية مركزة ، تم تطويرهم على أحدث النظم بمشاركة منظمات المجتمع المدني ، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مستشفى قلين على أحدث طراز، تضاهي المستشفيات الاستثمارية بالقاهرة، بتكلفة 160 مليون جنيه.





وأضاف، تم افتتاح قسم الحضان ويضم 14 حضانًا، وتم دخول أولى الحالات، وتم اكتمال العناصر الفنية وأطقم التمريض بالمستشفى، وافتتاح 3 غرف عمليات بمستشفى قلين من أصل 5 غرف ، وسيتم افتتاح الغرفتين خلال الأيام المقبلة، وهناك اهتمام بإنشاء المزيد من غرف العمليات لأنها القلب النابض للمستشفيات.



