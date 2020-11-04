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محمد العرابي: الصين وروسيا يترقبان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق
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البهي عمرو
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قوة عظمى لها تأثير وحضور فى أى أى مكان بالعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين أن الصين وروسيا يترقبان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولفت إلى أن التنافس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية صراع أحزاب وليس أشخاص حيث يجري ايضًا التصويت على ثلث مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه يصعب التنبأ بالفائز فى هذه الانتخابات رغم الاستطلاعات التى تمت و اظهرت تفوق بايدن وأوضح أن الديمقراطية الأمريكية بها كثير من التشوهات خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة و الأقليات.

وقد كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن رصد أولى محاولات لتزوير الانتخابات الأمريكية، عبر التصويت من خلال البريد، الذي حذر منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه تم رصد عدد من الأصوات لأشخاص متوفيين في ولاية نيويورك، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت بطاقات اقتراع في 24 سبتمبر بناء على طلب شخص يدعى فرانسيس ريكوف، لكنها أوضحت أن ذلك الشخص الذي أرسل بطاقة اقتراعه توفى في عام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الانتخابات أدركت خلال فرزها للأصوات أن الناخب ليس على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أنه تم ترصد بطاقة أخرى لشخص يبلغ من العمر 101 عام، لكنه تبين أن الشخص ليس على قيد الحياة أيضًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية أنها ستواصل فحص مثل تلك الحالات المشابهة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.

وقال ترامب في كلمته بمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، إن البلاد لم تشهد في الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.

وأشار إلى أنه من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب، منتقدا قرار المحكمة العليا التي سمحت لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.

وأكد: "أعتقد أن قرار المحكمة العليا في بنسيلفانيا كان خطيرا جدا".

وتابع ترامب في كلمة له أن "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".

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