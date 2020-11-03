وزيرة الثقافة تكرم مبدعي المسرح الجامعي في ختام مواسم النجوم الرابع





سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة الرابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي" التى أقيمت خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ تحت عنوان عودة الروح ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ورئيس المواسم وذلك على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون .





قالت عبد الدايم إن تفعيل مواسم نجوم المسرح الجامعى يأتي تنفيذًا لأهم محاور استراتيجية وزارة الثقافة خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والخاصة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم ، وهو ما يتم السعى لتأكيده بهدف تطوير المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية ، وأشادت بالدور الفعال للقائمين على تنظيم الفعاليات كإحدى الأدوات التنويرية القائمة على تعليم نشر الفنون والمساهمة في تطويعها لبناء أجيال إبداعية متميزة، كما أشادت بالمستوى الإبداعي الرائع للأعمال المسرحية والفنية المشاركة في الملتقى متمنية لهم مستقبل مشرق وواعد.

واعلن المخرج خالد جلال أنه بعد موافقة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس المهرجان القومي للمسرح تقرر مشاركة الثلاثة عروض المسرحية الفائزة في المواسم في الدورة المقبلة من المهرجان القومي المزمع إقامتها في ديسمبر ٢٠٢٠





كما كرمت وزيرة الثقافة عدد من النجوم الذين جاءت انطلاقتهم وبدايتهم الفنية من المسرح الجامعي وهم الفنان القدير أحمد صيام، والدكتور أشرف زكى إلى جانب تكريم لجنة مشاهدة العروض وهم الناقدة مى سليم، الناقدة هند سلامة والناقد باسم صادق ولجنة التحكيم التى تضم المفنان محمد دسوقي رئيسا وعضوية كل من الفنان ايهاب فهمي، الدكتور سمير شاهين، المخرج اسلام امام والدكتورة مروة عودة.





واعلن الفنان محمد الدسوقي رئيس لجنة التحكيم توصيات اللجنة التى جاءت كالتالي يجب على كل الفرق الالتزام باللائحة الخاصة بمواسم نجوم المسرح الصادرة عن اللجنة العليا لها والخاصة بمدة العرض المحددة، وضرورة الاهتمام باللغة العربية ، الى جانب الاعداد المميز للنص مسرحي وتخصيص احدى دورات المواسم لمؤلفى المسرح المصري من الشباب.



