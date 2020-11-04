في عيد ميلاده.. تعرف على عمر محمد حماقي

يحتفل اليوم النجم محمد حماقي اليوم بعيد ميلاده الـ 44 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.





ويُعد حماقي، من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقدم 7 ألبومات غنائية من أنجحها "عمره ما يغيب" و"من قلبي بغني"، وحصد عن هذه الألبومات العديد من الجوائز المحلية والعالمية.



