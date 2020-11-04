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فن

الإعلامية الكويتية ليلى أحمد تنتقد تصرفات أصالة ونجلها تجاه طارق العريان

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
انتقدت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد، تصرفات الفنانة أصالة، مع زوجها السابق المخرج طارق العريان.
وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تحدثت الفنانة أصالة عن شعور المرأة حين تتعرض للخيانة الزوجية، حيث وصفتها بـ"الشيء المميت".

وكانت أصالة، قد أوضحت، خلال حديثها مع خالد سليم في برنامج "قعدة رجالة" على قناة OSN، أنها عاشت قرابة العام في ألم شديد، كما لو كانت تلد 20 ولدا مرة واحدة.

وأضافت "الرجالة مفيهمش أي عقل .. طبعا نتعاطف مع آلام أي إنسان، وأرى إن تركيبتي شخصية أصالة وطارق مختلفتين تماما، هو هادي ورزين وهي كل ما في عقلها يصير قذائف يومية معلنة على السوشيال ميديا".

وتابعت: "تصريحات غالبيتها متهورة، هي تقول عن نفسها" بحب الحكي كتيير.. حتى بالسيارة لحالي بحكي مع نفسي" ول عاد.. شهالازعاج؟ هل تذكرون حين قالت أصالة ببرنامج تلفزيوني مع نيشان انها هي التى عرضت قلبها وحبها على زوجها #طارق_العريان!؟ .. واعتقد ان هذا خطأ قاتل مهما بلغ عشق المرأة لرجل، لا يجب أن تتهور المرأة في الاندفاع بعواطفها تجاه رجل، لأن هناك جينيات طبيعية ذكورية في الرجال يريدون هم ان يكونو اصحاب المبادرة في مثل هذه المواقف".

وأكملت تصريحاتها: "وأصلا كيف قَبل طارق بعرضها، ثم في ليلة مافيها قمر خرج من البيت الزوجي وصفق الباب خلفه.. تفاصيل التى لم تقصر أصالة في إشراكنا بها؟ مرة تغمز ومرة تلمز ومرة ابنها يكتب زور أولادك التوأم، ومرة ثالثة بنتها.. حصار ما صار والعريان لا يرد، كل هذا وذا ثم تقول غالبية الفنانات "حياتنا الشخصية خط أحمر" ما رأيكم دام عزكم".

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