انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

- حدث في 2000 و2016.. الرئيس الأمريكي يخسر التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي ينقذه

- في حالة الإعادة.. يحتاج المرشح الرئاسي إلى 26 صوتًا على الأقل للفوز

- تغيير النظام الانتخابي يحظى بتأييد شعبي وانقسام حزبي





لا تزال واحدة من أكثر الحقائق إثارة للدهشة حول التصويت في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي ينتخب التصويت الشعبي أعضاء الكونجرس ورؤساء البلديات والمحافظين ومشرعي الولايات وحتى المسؤولين المحليين الأكثر غموضًا، فإنه لا يُحدّد الفائز برئاسة الولايات المتحدة.





ويقع هذا القرار المهم في النهاية على عاتق الهيئة الانتخابية، فعندما يدلي الأمريكيون بأصواتهم، فإنهم يصوتون بالفعل لمجموعة من الناخبين المعينين من قبل الأحزاب السياسية في ولايتهم والذين تعهدوا بدعم مرشح ذلك الحزب.. (لا يفعلون ذلك دائمًا).





ويؤدي هذا إلى تركيز مكثف على الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، حيث يتطلع المرشحون إلى تعزيز ميزتهم الانتخابية من خلال استهداف الولايات التي يمكن أن تساعدهم في الوصول إلى 270 صوتًا المطلوبة من إجمالي 538 صوتًا.





وتلهم الهيئة الانتخابية أيضًا العديد من سيناريوهات ماذا لو، بعضها أكثر ترجيحًا من البعض الآخر.





هل يمكن للرئيس أن يخسر التصويت الشعبي ولكنه لا يزال يفوز في الانتخابات ؟

نعم ، وهذا ما حدث في عام 2016: على الرغم من فوز هيلاري كلينتون في التصويت الشعبي الوطني بنحو 3 ملايين صوت، حصل دونالد ترامب على ما يقرب من 57 في المائة من الأصوات الانتخابية، وهو ما يكفي للفوز بالرئاسة.





حدث نفس الشيء في عام 2000، فعلى الرغم من فوز آل جور في التصويت الشعبي، حصل جورج دبليو بوش على المزيد من الأصوات الانتخابية بعد إعادة فرز الأصوات المتنازع عليها في فلوريدا وقرار المحكمة العليا.

وفي عام 1888، هزم بنيامين هاريسون الرئيس جروفر كليفلاند بأصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي، و ركض كليفلاند مرة أخرى بعد أربع سنوات واستعاد البيت الأبيض.

ومن بين الرؤساء الآخرين الذين خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالرئاسة جون كوينسي آدامز وروذرفورد ب.هايز في انتخابات 1824 و 1876.

واختار مجلس النواب آدامز على أندرو جاكسون، الذي فاز في التصويت الشعبي ولكن فقط بأغلبية من الهيئة الانتخابية.. اختارت لجنة خاصة عينها مجلس النواب هايز على صموئيل جيه تيلدن ، بعد 20 صوتًا انتخابيًا في فلوريدا ولويزيانا وساوث كارولينا.

كما منحت الهيئة الانتخابية الرئاسة لمرشحين بأغلبية الأصوات الشعبية (أقل من 50 في المائة) في عدد من القضايا ، ولا سيما أبراهام لنكولن عام 1860 وجون ف.كينيدي عام 1960 وبيل كلينتون في عامي 1992 و 1996.



