انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. إغلاق مراكز الاقتراع في 25 ولاية

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأمريكيين في 8 ولايات جديدة هي: "أريزونا" و"كولورادو" و"لويزيانا" و"نيو مكسيكو" و"نورث داكوتا" و"ويسكونسن" و"وايومنج" و"مينيوستا".





ذكرت ذلك شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نبأ عاجل لها.





وكانت الشبكة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن مراكز الاقتراع في الولايات الـ17 التالية "إنديانا" و"كنتاكي" و"جورجيا" و"فيرجينيا" و"فيرمونت" و"فلوريدا" و"ساوث كارولينا" و"كونيتيكت" و"تينيسي" و"ساوث داكوتا" و"كانساس" و"أوكلاهوما" و"تكساس" و"ميسوري" و"ميسيسيبي" و"ألاباما" و"أركنساس"، أغلقت أبوابها أمام الناخبين.