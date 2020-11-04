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فن

عبير صبرى تشارك متابعيها بإطلالة من مهرجان الجونة.. وزينة تعلق

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: "قمر دايما - ما شاء الله - تجننى".


وعلقت زينة قائلة: "قشطة".


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يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا  جومانا مراد وخالد سرحان، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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