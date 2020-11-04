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7 أرقام قياسية.. الأوقاف تعلن تحصيل 145.3 مليون جنيه إيرادات خلال أكتوبر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م مبلغًا قدره  (145.347.236) جنيهًا بنسبة 116% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (23.320.966) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19%. 

وأضافت الأوقاف في بيان، الأربعاء، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت سبعة أرقام قياسية في الأرباح والمتحصلات الشهرية في خمسة أشهر , منها المتحصلات الشهرية في أشهر يونيه , ويوليه, وأغسطس , وسبتمبر , وأكتوبر , حيث حصّلت في كل شهر على حدة متحصلات أعلى من أي شهر نظير له في السابق , كما حصلت أعلى عائد سنوي في تاريخ الهيئة في 30/ 6/ 2020م , وأعلى عائد في الربع الأول من العام الماضي 2020م قياسا بنظيره من أي عام مضى.

وأوضحت الوزارة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي عن الفترة من 1/ 7/ 2020 م حتى 31/ 10/ 2020م  حققت الهيئة مبلغًا وقدره (460.731.985) جنيهًا بنسبة 114% من الربط الفعلي بزيادة قدرها (113.320.492) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33%، وذلك نظرًا للروح العالية التي يعمل بها جميع العاملين بالهيئة في المرحلة الراهنة وإدراكهم لأهمية صون مال الوقف والحرص على استثماره.

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