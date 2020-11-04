التعليم العالي: نسابق دولا متقدمة كثيرة في صناعة لقاح كورونا.. وسنعرضه عالميا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يُصنع لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى أنه لابد من أن نكون متأكدين من اتباع أساليب المتابعة كاملة.

وأضاف "عبد الغفار": "التجارب على اللقاح يتم مراجعتها أكثر من مرة، فلابد من أن تكون كل خطوة مدروسة بعناية لأن اللقاح سيعرض عالميا ليس في مصر فقط.





اقرأ أيضا:

بعد نجاحها في الموجة الأولى.. المستشفيات الجامعية تستعد بتصور مختلف لمواجهة كورونا للمرة الثانية





وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يتم تحديد ميعاد لإعلان الموافقة عليه، إنما الموعد مرتبط بالفحوصات التي تجرى حيث يتم إجراؤها أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من دول العام التي تعمل على اللقاح، وتابع: "فنحن نزاحم دولا متقدمة كثيرة".





كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الوضع في الجامعات يسير بشكل مطمئن بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية واستجابة الطلاب لها، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة جديدة تفرق عن القديمة للتعامل مع احتمالات حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وقال "عبد الغفار"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الخطة الجديدة تأتي في إطار اكتساب الوزارة والمستشفيات الجامعية خبرات من التعامل السابق ولذلك أصبحنا أكثر دراية كما أصبح لدينا إلى حد كبير معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، فقد كان يتم حجز كل من أصيب بـ كورونا حتى وإن لم تكن الأعراض شديدة.