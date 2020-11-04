فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوى بتربية عين شمس

ويتيح البرنامج الحصول علي فرص عمل بالمدارس الخاصه واللغات ومعلمي المدارس الفنيه الصناعيه والتجاريه الخاصه وذلك اعمالا للمادة رقم المادة 72 و73 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2013م، والقانون 93 لسنة 2012م وذلك في إطار تحقيق التنمية المهنية للمعلمين و تنمية قدراتهم بشكل مستمر.

هذا واشارت الاستاذه الدكتورة زينب حسن محمد خليفه بفتح باب الحجز بالبرنامج للتدريب اون لاين بواقع 100 ساعه تدريبيه للمعلمين غير التربويين فئة المدارس الخاصة - الدولية - الأمريكان لمدة 8 ايام ويتبعها 8 ايام للانشطه التدربيه يقدمه المتدرب علي منصه moodle الخاصه بالمركز ويحصل المتدرب بعد اجتيازه الإمتحان الالكتروني الشامل لمحتويات البرنامج على شهادة من كلية التربية - جامعة عين شمس وامكانية توثيقها من الخارجية المصرية. تتيح لهم القبول للعمل في مجال التعليم داخل مصر وخارج مصر.





على جانب آخر .. أعلنت جامعة عين شمس أنه للعام الثانى على التوالي هناك 10 طلاب من تجارة عين شمس حصلوا على منحة مجانية لشهادة المحاسب الادارى المعتمد CMA من معهد المحاسبين الاداريين IMA بالولايات المتحدة الأمريكية





جاء ذلك فى إطار التعاون الدولى مع المنظمات المهنية العالمية من أجل ربط احتياجات سوق العمل وتطوير المقررات الدراسية أعلن ا.د خالد قدرى عميد كلية التجارة عن حصول 10 طلاب من الكلية على منحة كاملة مجانية للحصول على شهادة Certified Management Accountant (CMA) من معهد المحاسبين الاداريين Institute of management Accountants(IMA) بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتميز الطلاب فى أداء الاختبارات المؤهلة التنافسية للحصول على تلك المنحة السنوية.