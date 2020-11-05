محلية البرلمان: مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا من القوانين

قال النائب بدوى النويشي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عدد كبير من القوانين لا حصر لها ، حيث كانت تمس المواطنين بشكل كبير.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان الحالى هى قانون التأمين الصحى الشامل وقانون بناء وترميم الكنائس ، بالإضافة إلى إنتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من قانون المحليات ، فى انتظار عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأحد الماضى، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.