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فن

أول امرأة مصرية عربية تحتل هذا المنصب.. ماجي أنور مستشارة لـ4 مهرجانات أوروبية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة
جدد مهرجان لندن السينمائي الدولي الثقة في المخرجة ماجي أنور، لتكون مستشارة للمهرجان في دورته الجديدة المقرر إقامتها اونلاين خلال الشهور المقبلة.

وماجي أنور هي أول مستشارة مصرية في المهرجانات الأوروبية، ومهرجان لندن لم يكن خطوتها الأولى في هذا المجال فقد شاركت من قبل في عدد من المهرجانات المهمة منهم ميلان نيس، ومدريد.

وعبرت ماجي عن سعادتها بهذا المنصب، وتحدثت عن طبيعة عملها كمستشارة في المهرجانات وقالت في تصريحات صحفية: "نحن نحاول أن يكون هناك تواصل بين صناع الأفلام وبعضهم البعض في البلدان المختلفة، إلى جانب هذا نفتح لهم أفقا جديدًا في أماكن خارج بلادهم".

وتابعت: "حينما نجد فيلم جيد ويستحق الدعم نقوم بتبني توزيعه في السينمات والمهرجانات الدولية المختلفة".

يذكر أن المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival،  كان قد أعلن عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميًا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم.

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