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منها مقر القيادة الاستراتيجية| الرئيس يستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال الاجتماع:
استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية علي مستوي الجمهورية
الرئيس يطلع على التخطيط الهندسي والإنشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة
عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء شريف عبد العزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. 

واطلع الرئيس في هذا السياق على التخطيط الهندسي والإنشائي للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يضم مباني السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة، وكذلك محاور ربط العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى والطرق الرئيسية المحيطة بها، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمقر القيادة الاستراتيجية، والمحور المركزي الرئيسي والمحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية.

كما تابع الرئيس الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، موجهًا بالاستمرار في تلك الجهود والتي تشكل أحد أهم مكونات البنية الأساسية وشرايين التنمية للدولة، وكذلك بالبدء في تطبيق النظام المستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات وذلك لتوفير حلول عملية تتكامل مع شبكة الطرق والكباري الجديدة لتخفيف عبء الازدحام وتكدس السيارات وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك استعراض مستجدات المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية الخيل العربي المصري الأصيل، والذي يضم منظومة متكاملة لكافة الانشطة المتعلقة بالخيول، وكذلك جهود تطوير مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة كنواة رئيسية للمشروع.

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