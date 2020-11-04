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أخبار العالم

غلاف صحيفة ألمانية يثير الذعر.. حقيقة دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة بسبب كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:25 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
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شريف سيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغلاف صحيفة ألمانية حمل صورة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مدعين أنه دخل في غيبوبة. 

وظهر في الصورة المنتشرة الصفحة الأولى لصحيفة "فرانكفورتر" الألمانية، مع عنوان: "الرئيس تبون في غيبوبة"، ما تسبب في سيل من المشاركات. 

وقالت وكالة سبوتنيك إن هذه الصورة ترجع إلى تاريخ 24 سبتمبر عام 2011، أي قبل في كورونا بسنوات، حيث أنه تم التعرف على الفيروس نهاية العام الماضي. 

وبفحص هذا العدد، تبين أنه تم التلاعب في الصورة الرئيسية والعنوان الخاص بالصفحة الرئيسية لهذا العدد للصحيفة، ما يعني أن الصورة المتداولة تم التلاعب بها. 

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية تشهد تحسنا تدريجيا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج. 
غلاف صحيفة ألمانية يثير الذعر.. حقيقة دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة بسبب كورونا

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