سقوط 2 مليون متر مكعب من الأمطار على الإسكندرية في 3 ساعات

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت عليها خلال 3 ساعات فقط، موضحًا أنها فوق الطاقة الاستيعابية لها، وتابع:"خلال ثلاث ساعات إلا ربعا سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية شهدت اليوم أول نوة حقيقية.



وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار.





وأوضح :" لدينا 105 آلاف مطبق ،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه ..سلوك المواطن بشكل عام، أننى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة ".