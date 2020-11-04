AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سقوط 2 مليون متر مكعب من الأمطار على الإسكندرية في 3 ساعات

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:18 م
محمد الشريف، محافظ
محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
Advertisements
عادل نصار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم كان ثقيلًا على المحافظة بسبب غزارة مياه الأمطار التي سقطت عليها خلال 3 ساعات فقط، موضحًا أنها فوق الطاقة الاستيعابية لها، وتابع:"خلال ثلاث ساعات إلا ربعا سقط على 90% من أحياء المحافظة 2 مليون متر مكعب أمطار"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية شهدت اليوم أول نوة حقيقية.


وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن المحافظة تمتلك إمكانيات عالية لمواجهة الأمطار، فضلًا عن البنية التحتية التي تساعد على صرف مياه الأمطار.


وأوضح :" لدينا  105 آلاف مطبق ،و32 ألف شنيشة و180 سيارة لشفط المياه ..سلوك المواطن بشكل عام، أننى لو قمت بتنظيف هذه الشنايش بعد أيام هتتسد تانى بسبب كميات القمامة ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد سير أعمال التطوير بغرب المحافظة

علشان منغرقش .. تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف بعد توقعات سقوط الأمطار

استعدادًا للأمطار.. أحياء الإسكندرية تواصل تطهير وتسليك شنايش الأمطار ومطابق الصرف

ترشيحاتنا

مبروك لـ مدرسة الفن والهندسة.. تعليق ناري من أحمد موسى على فوز الزمالك

الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

السلحفاة المقدسة.. معجزة هندوسية تتحقق في الهند

مكشوف البطن.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها

إصابات بالمئات.. أحمد موسى يعلن أمرًا خطيرًا بشأن كورونا..شاهد

القصة الكاملة لاتهام طبيب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالشرقية ورد جامعة الزقازيق وقرار النيابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

في عيد الحب.. 5 هدايا مميزة بأسعار غير مكلفة

ببدلة كلاسيك.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها