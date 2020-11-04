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رياضة

مدحت العدل: باتشيكو كان هيضيع حلم الزمالك بالصعود ..فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:26 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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حسن العمدة

أكد السيناريست مدحت العدل، أن الزمالك قدم أسوء شوط له على الإطلاق منذ فترة طويلة أمام الرجاء المغربي، مشددًا على أن البرتغالي باتشيكو فشل فى إدارة الشوط الأول من الناحية الفنية.

وقال العدل فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الرجاء كان من الممكن أن يسجل الهدف الثاني بسبب طريقة اللعب لباتشيكو ولكن اللياقة البدنية تسببت فى هبوط مستوي الفريق المغربي وعودة الزمالك لمستواه الطبيعي وتقديمه مستوي رائع للغاية خلال الشوط الثاني".
 
وأضاف: "أتمني عدم حدوث أزمات قبل مباراة الأهلي والزمالك، هي فى النهائية مباراة فى كرة القدم، وفى أوروبا الخاسر يخرج من الملعب دون أى مشكلة".

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بأربعة اهداف أهداف مقابل هدف  لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطارمباراة الإياب 

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