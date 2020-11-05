مدحت عبد الهادي: سعداء بالتأهل للمباراة النهائية.. ولاعبو الزمالك رجال

أبدى مدحت عبد الهادي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالًا طوال المباراة.





وأضاف مدحت عبد الهادي، عقب اللقاء، "الزمالك نجح في الخروج من المباراة وتحقيق هدفه، وهو الصعود للنهائي الأفريقي، والمباراة كانت صعبة، وكانت بها منحنيات كثيرة خاصة أن هدف الرجاء كان مباغتا، ولكن ردة فعل الزمالك كانت أكثر من رائع".





وتابع مدرب الزمالك "الفريق منذ شهر فبراير وهو يقدم مستويات رائعة وهو الأحق باللقب"، موجهًا شكره إلى لاعبي الفريق خاصةً العائدين من الإصابة مثل محمود الونش، ومحمود علاء اللذين قدما أداءً مميزًا جدًّا.





وأكد مدحت عبد الهادي، أن مصطفى محمد لاعب رائع، وهو نجم الكرة المصرية الآن، "أعتبره مثل ابني، ومازال لديه المزيد ليقدمه، وأتوقع أن ينال فرصة الاحتراف قريبًا بشرط التركيز، وعدم التشتت الذهني".





وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين"؛ ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.



