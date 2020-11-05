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أخبار العالم

ناخب أمريكي يصرخ: عائلة بايدن تسرق الانتخابات والإعلام يتستر ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:12 ص
ناخب أمريكي يوجه
ناخب أمريكي يوجه اتهامات لعائلة بايدن
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قسم الخارجي
فاجأ رجل أمريكي، عددًا من وسائل الإعلام أثناء مؤتمر للحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نيفادا.

وظهر الرجل المثير للجدل صارخًا أمام كاميرات المصورين في نيفادا، مهاجمًا عائلة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "الإجرامية"، على حد قوله.

وقال حسبما يظهر في المقطع "عائلة بايدن المجرمة تسرق هذه الإنتخابات.. وسائل الإعلام تتستر على الأمر".

وتابع "نريد حريتنا من أجل العالم.. أعطينا حريتنا جو بايدن".

وينتظر الأمريكيون إعلان نتائج ولاية نيفادا - 6 أصوات في المجمع الانتخابي- وسط تقارير عن مؤشرات أولية لتقدم الديمقراطي جو بايدن.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي إن إن"، بينما حصل ترامب على 213 صوتًا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، بل يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حتى يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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