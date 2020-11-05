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منوعات

تفوق على أوباما.. بايدن يكتسح بأعلى نسب تصويت في تاريخ أمريكا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حطم جو بايدن الرقم القياسي متخطيًا الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في الحصول على أكبر عدد من الأصوات لأي مرشح رئاسي في التاريخ، حتى الآن.

وأعرب الحزب الديمقراطي حاليًا عن سعادته بعد أن حصل بما لا يقل عن 71.2 مليون صوت، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي للرئيس الأسبق أوباما والذي حصل حينها على 69.4 مليون صوت المسجل في عام 2008.

حصل نائب الرئيس السابق وعضو مجلس الشيوخ حاليًا على 50.3 في المائة من جميع الأصوات التي تم فرزها حتى الآن مقارنة بـ 48.1 في المائة للرئيس الحالي دونالد ترامب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وهذا مع فرز حوالي 87 في المائة فقط من الأصوات، ومن المتوقع أن تسقط الأصوات عبر البريد والتي يمكن أن تستمر في العد حتى 10 نوفمبر لصالحه بشدة.

وشهدت الانتخابات أكبر قدر من الانتخاب منذ عام 1908، حيث أدلى 65 في المائة من الأمريكيين المؤهلين بأصواتهم فيما وصف بأنه أكبر انتخابات في جيل كامل، وأظهرت استطلاعات الرأي أن فيروس كورونا يمثل قضية رئيسية في أذهان الناخبين، حيث قلل ترامب من الوباء باستمرار في جهوده لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.

وكان ترامب أعلن فى خطاب ألقاه أن هناك تزويرًا كبيرًا يجرى، وأضاف أنه سيرفع نتائج الانتخابات إلى المحكمة العليا، واستيقظت الولايات المتحدة يوم الأربعاء دون فائز واضح، حيث يستمر عد ملايين الأصوات في الولايات المتأرجحة الحاسمة التي ستقرر في النهاية ما هو فوز أضيق بكثير مما اقترحته استطلاعات الرأي.

فيما واصل ترامب إثارة الشكوك حول العملية الانتخابية، معلنا كذبا أن التأخير في إعلان الفائز هو دليل على تزوير واسع النطاق للناخبين، وصرح الزعيم الجمهوري خطأً أن فرز الأصوات عبر البريد بعد يوم الانتخابات غير ديمقراطي وغير قانوني.

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