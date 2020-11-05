أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5-11-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 5 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر832 جنيها للجرام.





وتراوح عيار 24 اليوم 951 جنيها









وسجل عيار 18 اليوم 713 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6656 جنيها.

















وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



