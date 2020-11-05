عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الشرقية لرؤساء المراكز: قفوا على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر انطلاقها يومي 7 / 8 نوفمبر الجاري.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي القادم لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس الوطني بأن يشارك في الانتخابات البرلمانية ويُعلي من شأن مؤسساته النيابية العريقة.





وقال المحافظ أن المحافظة بجهازها التنفيذي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمختلف انتمائتهم الحزبية والسياسية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الإنتخابية المحدة لإستقبال الناخبين والبالغ عددهم 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.





وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات، مشددًا على ضرورة إزالة كل أشكال الدعاية والإعلانات الخاصة بالمرشحين داخل وخارج اللجان الانتخابية أو بمحيطها بمسافة 500 متر، وذلك طبقًا للقانون وتنفيذا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الصمت الانتخابي.





وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الالتزام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.





وفحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية وأن تتوافر بها اشتراطات الوقاية من الحريق، و وجود حرم آمن ( مساحة لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل.





وتوفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القوات المشاركة في عملية الانتخابات (الجيش - الشرطة)، و التأكد من سلامة باب المقر ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الاقتراع.





وتوفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت السادة القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، و التأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المدرسة أو من ينوب عنه، و قيام مديرية التموين لتوفير الخبز وكل السلع اللازمة لقوات التأمين أثناء فترة الانتخابات.





ونظافة المقر الانتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر، و إزالة الاشغالات الموجودة حول المقرات الانتخابية، و ضرورة توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربي، و توفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار.





وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، و أن يكون المقر مزود بخط تليفون أرضي وبحالة جيدة ويعمل.





جاهزية المقار الانتخابية بدورات مياه صالحة للاستخدام، و حجرات محكمة لوضع صناديق الاقتراع بها ليلا ويفضل غرفة مناهل المعرفة.





المعاونة الكاملة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المقرات الانتخابية، و توفير 50 شيكارة رمل وزن شيكارة لا يقل عن 50 كيلوجراما أمام المقر ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر، و توفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف بجوار كل مقر استعدادا لأي أحداث طارئة.





وقال المحافظ إنه تم تقسيم المحافظة إلى 4 قطاعات برئاسة ومتابعة نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمتابعة سير العملية الانتخابية والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بكل مركز ومدينة وحي لتلقي أي شكاوى تعيق سير الانتخابات والعمل على حلها فورًا.





وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية ضرورة تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرفة الأزمات والكوارث وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء بدءًا من اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كل المعوقات لتسهيل الانتخابات وإعداد تقرير مفصل كل ساعتين للعرض على المحافظ، لافتًا إلى انعقادها على مدار اليوم خلال يومي الانتخابات وإعداد تقرير مفصل كل ساعة عن سير العملية الانتخابية.





وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتأكد من صيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية وأعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان وتطبيق كل الإجراءات الإحترازية داخل اللجان من خلال أعمال التطهير والتعقيم والتنبيه على المواطنين والمشرفين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية، وتوفير وسائل انتقال جيدة للمشرفين على العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة القضاة ومواعيد فتح وغلق اللجان والإبلاغ في حالة التأخر للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات بالشرقية.