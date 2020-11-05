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رياضة

لدورهم في مواجهة كورونا.. وزير الشباب يكرم فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:34 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يكرم فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع
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ريهام بكير
قام اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم شباب فرق الجوالة والجولات واندية التطوع وأندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوى كافة المحافظات، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وجاء التكريم، تقديرًا لدورهم المجتمعي على مستوي محافظات الجمهورية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال مشاركتهم في حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشباب والقري والنجوع والأماكن العامة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دورهم في نشر التوعية بين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمن التكريم عرض تسجيلي حول أبرز ما قام به اعضاء فرق الجوالة والجولات واندية التطوع واندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون، من خدمات مجتمعية تطوعية على مستوى كافة المحافظات خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل شباب فرق الجوالة والجولات وأندية التطوع واندية الفتاة وشباب مشروع المصريين يتعلمون على مستوى الجمهورية.

مشيرًا إلى  حرص الشباب على العمل التطوعي والمجتمعي من اجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعكس دورهم الإيجابي وتحلي الشباب بقيم الالتزام والولاء والانتماء للوطن.

وأكد صبحي علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الشباب المصري في شتي المجالات ومساندته على القيام بدورة علي أكمل وجه داخل المجتمع، ايمانًا من القيادة السياسية بدور الشباب الكبير وقدرته على مواجهه الأزمات والتصدي للشائعات التي تواجه الوطن، داعيًا الشباب بالمزيد من المشاركة المجتمعية والتطوعية استعدادًا لمواجهة الجائحة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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