محافظ الدقهلية يتابع أعمال أعداد وتجهيز مقار اللجان الانتخابية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس جهود وإجراءات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء فى إعداد وتجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

حيث تجرى على قدم وساق الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة وخاصة ما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء بضرورة استعدادات المحافظات لاجراء المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان والتى تجرى فى 13 محافظة ومن بينهم الدقهلية، يومى السبت والأحد الموافقان 7و8 نوفمبر الجارى، وفى إطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



وكان محافظ الدقهلية قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء استعرض خلالها كل الإجراءات المقرر تنفيذها ضمانا لسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر واتمامها على اكمل وجه.





وشدد على ضرورة تنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، هذا بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى محيط اللجان، وتوفير أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات.



كما وجه المحافظ بضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائى داخل جميع اللجان، وتوفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة للمواطنين.



