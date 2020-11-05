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ديني

مقرر خاص عن الإفتاء لطلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:09 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
وافق مجلس جامعة الأزهر، على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، والخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بالإفتاء بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون والشعب المناظرة لهم.


ويدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر على تعديل التخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة مضافا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة والتي ستطبق على الطلاب بدءا من الفرقة الاولى بعد إقرارها.


دول عربية تعامل معاملة الدول غير الناطقة بها
من ناحية أخرى ، حدد مجلس جامعة الأزهر، جنسيات الدول التي يعامل طلابها في الجامعة، معاملة الدول الناطقة بغير اللغة العربية.


وأوضح مجلس الجامعة، أن الدول الخمس الآتية : جيبوتي، الصومال، موريتانيا، جنوب السودان، جزر القمر، يعامل طلابها معاملة الدول الناطقة بغير العربية وذلك في الدراسة بجامعة الأزهر، من حيث فرص البقاء ودراسة وحفظ القرآن.


وأوضح مجلس الجامعة، أن الطلاب العراقيين من إقليم كردستان العراق "الأكراد" يعاملون معاملة نظرائهم من الطلاب الناطقين بغير العربية في دراسة  وحفظ مادة القرآن الكريم فقط بكليات جامعة الأزهر دون فرص البقاء.


وأوصى مجلس الجامعة، بأن يتم التنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية وكليات الجامعة، في هذا الأمر.

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