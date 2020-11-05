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أحزاب تدعو المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. ويؤكدون: استكمالا لمسيرة العرس الديمقراطي .. والبرلمان المقبل على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:37 م
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى و حسن رضوان
مساعد رئيس الوفد يجدد دعوته للشعب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب
الهضيبي يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب
إسلام الغزولي يدعو المصريين للمشاركة في الجولة الثانية لانتخابات النواب


دعا عدد من الأحزاب المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، وأكدوا أن المشاركة تمثل استكمالا لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنون أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى التي شهدت إقبالا غير مسبوق لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية ، كما أشاروا إلى أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي، بل أنه يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة.

دعا المهندس عبد الباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، جموع الشعب المصري للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب ٢٠٢٠ .

وأشار الشرقاوي فى بيان صحفى له، إلى أن  المشاركة تمثل استكمالا لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنون أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى التي شهدت إقبالا غير مسبوق لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية.

وأكد أن المصريين في الخارج عليهم المشاركة في تلك الخطوة التي تتخذها الدولة المصرية بشكل أكبر لاستكمال الشكل السياسي للحياة النيابية، والاختيار عن وعي للنواب الجدد، منوها أن المصريين في الخارج سجلوا نماذج وطنية في اقبالهم على السفارات المصرية في دول العالم للتصويت في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وأهمية النزول أمام المقار الانتخابية لتسجيل اروع المشاهد في الوطنية وحرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والتعاون مع القيادة السياسية للعبور من هذه الخطوة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.

ودعا الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، جموع المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب ٢٠٢٠، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.

وأشار الهضيبي، في بيان له، إلى أن مشاركة كل مصري في هذه الاستحقاقات يمثل انتصارا للحقوق الدستورية المكفولة للمصريين، وتعبيرا عن الوعي والإرادة الكاملة لديهم للنزول للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لمن يستحق ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم الفترة المقبلة ويكون خير ممثل لهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن نواب برلمان ٢٠٢٠ ملقى على كاهلهم مهمة مواجهة تحديات التنمية لدعم بناء وطن حديث معاصر يكون في مصاف الدول المتقدمة، برؤى تشريعية جديدة قادرة على دعم خطوات التنمية واستكمال المسار السياسي في مصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حزب الوفد دفع بعدد من المرشحين الفرديين يتمتعون بالكفاءة العالية للقيام بمهام التشريع في مصر، وثقة فيهم وإيمانًا بهم أنهم أصحاب فكر مستنير وعقول ناضجة نافعة للوطن، وصوت حق معبر عن أحلام وآمال المواطنين في معركة شرسة وأجواء انتخابية صعبة.

وشدّد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية والتي ستبدأ يوم السبت القادم السابع من نوفمبر، موضحًا أن المشاركة في اختيار المرشحين يجب أن تكون وفق لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي كواجب وطني.

ودعا الغزولي، في تصريحات له، المصريين الشرفاء بالإبلاغ عن أي حالات للمال السياسي لتزييف إرادة الناخبين، موضحًا أن موقف المواطنين الرافض لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والمعبرة عن إفلاس أصحابها  تقطع الطريق على سيطرة المال السياسي على الانتخابات وتجعل نتائج الانتخابات تعبر عن الناخبين بشكل حقيقي.

وأوضح "الغزولي"، أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي، بل أنه يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة، مفيدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي يتطلب من المواطنين جميعا السباق حول التصويت وممارسة حقهم الانتخابي، والذي يعتبر في نفس الوقت واجبا عليهم حتى تستكمل مصر مسيرتها نحو التنمية والنهضة.

واختتم الغزولي، بالتأكيد على أن الناخبين  ضربوا أروع الأمثلة بتواجدهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية، من مختلف الأعمار الشباب والسيدات والشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة الأولى، وهذا يؤكد على وعي الشعب المصري وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية المكفولة له، متمنيًا تكرار هذا المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب.

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