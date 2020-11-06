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المستشفى الجامعى بأسوان يواصل جهوده لتقديم خدمة طبية راقية.. زيادة الخدمة بـ 300 سرير.. غرف عمليات وعناية مركزة جديدة.. واستعدادات لدخول الاعتماد والرقابة الصحية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
المستشفى الجامعى
المستشفى الجامعى بأسوان تواصل جهودها لتقديم خدمة طبية راقية
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شاذلى عبد الفتاح
مستشفى أسوان الجامعى يسابق الزمن لتطبيق الاعتماد والرقابة الصحية
وفد هيئة الاعتماد يتفقد المستشفى الجامعى
طفرة بالمستشفى الجامعى عقب افتتاح الاستقبال والطوارئ
إضافة حوالى 300 سرير والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى

الاهتمام بصحة المواطن الاسوانى يعتبر من أبرز وأهم الأولويات التى تعمل على تحقيقها مستشفى أسوان الجامعى والتى تسير حاليًا بخطى ثابتة وتسابق الزمن تمهيدا لدخول المستشفى ضمن المستشفيات الجامعية التي طبقت عليها معايير الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية لتقديم خدمات طبية أفضل للمرضى بجنوب الصعيد والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان .

وكان وفد الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية أجرى زيارة تفقدية داخل أقسام المستشفى الجامعى حيث قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن وفد الهيئة تفقد أقسام العنايات باقسامها المختلفة، وأقسام العمليات الكبرى والمعامل الطبية ومستشفى الباطنة وقسم الكلى وباقي أقسام المستشفى الجامعي.

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ورافق وفد الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية بالمستشفى الجامعي الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي والدكتور عصام أبو المجد الشريف مدير الإدارة المركزية للشئون الرعاية والشئون الطبية. 

وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المستشفى الجامعي بأسوان لتقديم خدمة أفضل للمرضى حيث أن هذا لا يتأتى إلا بالعمل الجاد وتطبيق معايير الجودة والاعتماد والسعي لوضع مستشفيات جامعة أسوان ضمن المستشفيات الجامعية التي حصلت علي اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 

يأتي ذلك من خلال خطة موضوعة للتطوير يتم من خلالها تطبيق معايير الجودة والاعتماد من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية وتدريب القوى البشرية من أطباء وأطقم التمريض بالمستشفى الجامعي التي تخدم قطاع عريض من مرضى محافظات جنوب الصعيد.

وقال رئيس جامعة أسوان أن المستشفي الجامعى ستشهد طفرة كبيرة قريبا بافتتاح مستشفي الاستقبال والطوارئ ودخول الأقسام التي يجري تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

فيما أشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان إلى أن هناك دورا كبيرا للإعلام في إظهار أهمية المنظومة الطبية داخل المستشفيات والعمل على تعظيم رسالة مهنة الطب مهنة التمريض التي تمثل الذراع الأيمن للمنظومة الصحية بالمستشفيات.

وتجري بمستشفى أسوان الجامعى مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان للارتقاء ورفع مستوى الخدمة الطبية داخل هذا الصرح الحيوي والذى يشهد تطويرًا شاملًا بإضافة حوالى 300 سرير والعديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والمترددين عليه من داخل وخارج المحافظة.

والمستشفى الجامعي يتمتع بمنظومة طبية تضم توافر كوادر بشرية على أعلى مستوى سواء من رؤساء الأقسام أو الاستشاريين أو الأطباء ، بجانب أطقم التمريض ، وبالإضافة إلى دعمها مؤخرًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والمستلزمات الفنية والتكنولوجية مما يؤهلها أن تقوم بدوها المنشودة فى خدمة أهالى المحافظة. 

والمشروعات الجارية تشمل مشروع إنشاء مستشفى الباطنة والتى تصل تكلفتها الإنشائية إلى 68 مليون جنيه وهى مكونة من 5 أدوار حيث تضم 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

 بينما جارى العمل بمشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والذى يتكون من 5 أدوار بتكلفة إنشائية 300 مليون جنيه، وهى ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.

 ويتم يوميًا استقبال حوالى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ ، بجانب إجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهريًا حيث تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سريرا، كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية ، وتم فتح قسم جديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطي تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.
المستشفى الجامعى بأسوان يواصل جهوده لتقديم خدمة طبية راقية.. زيادة الخدمة بـ 300 سرير.. غرف عمليات وعناية مركزة جديدة.. واستعدادات لدخول الاعتماد والرقابة الصحية
المستشفى الجامعى بأسوان يواصل جهوده لتقديم خدمة طبية راقية.. زيادة الخدمة بـ 300 سرير.. غرف عمليات وعناية مركزة جديدة.. واستعدادات لدخول الاعتماد والرقابة الصحية
المستشفى الجامعى بأسوان يواصل جهوده لتقديم خدمة طبية راقية.. زيادة الخدمة بـ 300 سرير.. غرف عمليات وعناية مركزة جديدة.. واستعدادات لدخول الاعتماد والرقابة الصحية

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