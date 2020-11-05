تعليم أسوان تهنىء الفائزة بالمركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة تحدى القراءة العربى.. صور

قدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية لابنته الطالبة زينب محمد عبدالحاكم موسى بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة محفوظة مرغنى الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية (حاليًا بالصف الأول الثانوى بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات) لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة (تحدى القراءة العربى) للعام الدراسى الماضى 2019/2020.





كما قدم الدكتور السيد الفيومى التهنئة أيضًا لعلاء الدين مختار موجه عام المكتبات على هذا الفوز ، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.





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وكان قد قام الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بزيارة تفقدية لمصنع البرجسي للمكيفات بدراو رافقه خلالها عبد الكريم لطفى وكيل المديرية ، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى ، ورمضان فهمى مدير الشئون المالية والإدارية ، ودعاء أحمد مدير إدارة التعليم المزدوج وكان بإستقبالهم المهندس علاء البرجسى نائب رئيس مجلس إدارة المصنع.





وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين المديرية والمصنع لتوفير فرص تدريبية مناسبة لطلاب الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بمدرسة الطويسة الصناعية بنين بإدارة دراو التعليمية، حيث يقوم المصنع بتدريب طلاب الصفوف الدراسية الثلاث لمدة 4 أيام فى الاسبوع بنظام تبادل المجموعات وفق الجدول المدرسى.





وخلال الجولة تابع السيد وكيل الوزارة آليات تدريب الطلاب، القائمة على تقسيمهم إلى فرق عمل تكمل بعضها البعض، بحيث يمر الطلاب على جميع مراحل التصنيع بدءا من مرحلة تجميع مكونات الجهاز مرورًا بمرحلة التركيب والربط، وصولًا إلى مرحلة دخول الجهاز نطاق خط الإنتاج.





وقد أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بآليات التدريب، خاصة أنها تتم فى إطار اتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة المهنية التى تضمن سلامة الطالب فى المقام الأول، وأبدى اعجابه بمبادرة المصنع الممثلة فى التعاقد مع الطلاب الكفء للعمل بالمصنع بعد التخرج.





وأكد الدكتور السيد الفيومى أن هذه الفرص التدريبية تخدم التعلم بنظام الجدارات القائم على تدريب الطالب بطريقة تضمن صقله بالمهارات اللازمة التى تؤهله لاقتحام سوق العمل .