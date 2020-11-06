أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

أوضحت عدة دراسات حديثة مدى صعوبة الفيروس التاجي كورونا على الجسم، حتى بعد فترة طويلة من اختفاء العدوى، تم تصنيف هذه الأعراض تحت فئة COVID الطويلة أو اللاحقة، من حكة الحلق، والحمى المتكررة ، وضيق التنفس ، والقلق.





تمكن العلماء الآن من فك شفرة أعراض أخرى يمكن أن تستمر لأشهر، وتسمى هذه الحالة أصابع COVID.





ووفقا لموقع "timesofindia"، حالة أصابع COVID هى تفاعل التهابي، مرتبطًا بشكل أكثر شيوعًا بكونه علامة نادرة للعدوى بين الأطفال، ومع ذلك ، يمكن أن يكون البالغون أيضًا ضحية لنفس الشيء.





تعد أصابع اليدين والقدمين من فيروس كورونا COVID من أكثر الأعراض التي نراها غير عادية بسبب العدوى، في حين تم تشبيه السارس- COV-2 بعدوى الجهاز التنفس ، إلا أنه يمكن أن يؤدي الفيروس أيضًا إلى حالات التهابية وتأخير الاستجابة المناعية ويسبب التورمات والحكة.





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ظهرت التقارير لأول مرة في أوائل شهر مايو عندما تم اكتشاف هذا العرض الغامض لأول مرة بين الأطفال، وجد العديد من أطباء الأمراض الجلدية ، الذي يظهر مثل تورم الأصابع، أن الأعراض أدت إلى ما يترتب على ذلك من التهاب في أصابع القدم ، وبعض تغير اللون في الأجزاء المصابة وحولها وكان شائعًا جدًا في قضمة الصقيع.





وبعد فترة وجيزة ، ظهرت الأعراض مرتبطة بالبالغين الذين يعانون من أشكال حادة من العدوى، كما أفادت دراسات جديدة أن المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد يمكن أن يستمروا في ظهور أعراض متكررة ، مثل حكة الجلد غير المنتظم بعد شهور من محاربة العدوى.





لاحظ باحثون من الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية أكثر من 1000 حالة من 39 دولة ، حيث لوحظ أنهم يعانون من مضاعفات الالتهابات والآفات الجلدية، أفاد ما يقرب من 50٪ من المرضى أنهم يعانون من المضاعفات ويحتاجون إلى العلاج.





بينما تظهر أصابع COVID ، كعرض ، بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى ويتم حلها من تلقاء نفسها ، يحتاج 1 من كل 6 مرضى إلى مزيد من العلاج في المستشفى بسبب إصابات COVID. أكثر من ذلك ، كان لدى المرضى علامات باقية لنفس العدوى لعدة أشهر بعد استنفاد الحمل الفيروسي.





يمكن أن يؤدي COVID إلى استجابة مناعية في الجسم، من المعروف أن الطفح الجلدي من أي نوع ، بما في ذلك تشوهات الجلد الأخرى ، يمكن أن يكون نتيجة للالتهاب أو الإجهاد أو الحساسية أو أي اضطراب في الجهاز المناعي. كل هذه العوامل مرتبطة بفيروس كورونا منذ أن يهاجم الفيروس الجسم ويؤدي إلى مشاكل ضعف المناعة.





يمكن أن يتميز أيضًا بجلطات دموية مفاجئة وتقلص وتورم والتهاب. تمامًا مثل ما تم اكتشافه سابقًا، يمكن أن تصيب أصابع فيروس كورونا COVID أيضًا أولئك الذين ليس لديهم أعراض أخرى ، وبالتالي قد يكون من الصعب تحديدها.





في حين أن أصابع اليدين والقدمين يمكن أن تكون عرضًا مؤلمًا وغير مريح للاستمرار بعد محاربة COVID-19 ، فمن غير المحتمل أن يتأثر الجميع. بينما يواصل العلماء دراسة الأعراض المخيفة ، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بفرشاة شديدة مع COVID ، لديهم أكثر من خمسة أعراض للعدوى في الأسبوع الأول لديهم مخاطر أعلى للإصابة بـ COVID لفترة طويلة، بالنسبة للبعض ، يمكن أن تكون أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا وتغير لون الجلد خفيفة إلى حد ما ، وتستمر لأسابيع بعد الإصابة وتختفي من تلقاء نفسها.





وفقًا للدراسات السابقة، فإن الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الموجودة مسبقًا ، مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ، والسمنة ، وكبار السن (التي قد تؤثر على المناعة) هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID لفترة طويلة، ويحتاج مرضى السكري، الذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19 إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجلد، ويعانون من النزيف والجروح.





كما يجب على المريض الذي تم شفاؤه أيضًا الاستمرار في مراقبة عناصره الحيوية لمدة شهر أو شهرين، إذا كنت تعاني من أعراض مثل ضيق التنفس ، والتعب المزمن ، وآلام العضلات والسعال المستمر ، فقد يشكل فيروس كورونا لفترة طويلة خطرًا أعلى من المعتاد.



