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اكتشف علاقة فيروس كورونا بالفشل الكلوي الحاد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:00 م
اكتشف علاقة فيروس
اكتشف علاقة فيروس كورونا بالفشل الكلوي الحاد
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اسماء محمد
قال الدكتور علي طه القرياتي، رئيس وحدة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي، وأستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب، إن هناك علاقة بين فيروس كورونا والفشل الكلوي الحاد، حيث يمكن أن يؤدي الفيروس إلى فشل كلوي حاد، وتحدث الإصابة عن طريق إفراز بعض المواد تؤدي لخلل في الجهاز المناعي تهاجم الكلى مما يؤدي بالنهاية إلى فشل كلوي حاد.


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وأضاف القرياتي أن الأشخاص المصابين بأعراض شديدة بفيروس كورونا، تسبب أضرارا كبيرة للكليتين، مشيرا إلى أن هذا الضرر يظهر في نتائج اختبارات وظائف الكلى والتي تكشف عن تغير في بعض النسب، وهو ما يعني أن الكليتين لا تستطيعان القيام بوظائفهما بشكل كامل.


وأكد الدكتور علي طه، أنه يمكن الشفاء من الفشل الكلوي الحاد بعد علاج فيروس كورونا واستقرار الحالة العامة للمريض، مشيرا إلى أن العلاج يكون عن طريق بعض الأدوية الخاصة ببرتوكول فيروس كورونا.


ونصح القرياتي، باستخدام السوائل بكثرة، وتناول الطعام عالي البروتين مثل: "اللحوم والطيور والأسماك"، وكذلك الأطعمة الخالية من الدهون والكوليسترول العالي.


وكان ألان كليغر، أخصائي أمراض الكلى بكلية الطب بجامعة "ييل" الأمريكية، صرح لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم رصد عينات من الدم والبروتين في البول لدى نصف الحالات التي دخلت إلى المستشفى، وهو مؤشر مبكر على حدوث ضرر للكليتين، وتم تسجيل هذا مضاعفات شديدة عند 14 إلى 30 بالمئة من هذه الحالات في نيويورك ووهان الصينية، لدرجة إحتاج معها هؤلاء المرضي لغسيل كلوي.


وأضاف كليغر، أن أرقام المصابين بالفشل الكلوي جراء كورونا في وحدات الرعاية المركزة أصبحت كبيرة بشكل غير معهود، مما اضطر هذه الوحدات في نيويورك إلى زيادة عدد العاملين بها وطلب متطوعين من المدن الأخرى لإجراء الغسيل الكلوي للمرضى. 


في السياق نفسه، حذرت "نيويورك تايمز" من حدوث أزمة في معدات الغسيل الكلوي قريبا بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بشكل سريع.

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