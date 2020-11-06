AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 609.6 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.7%.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2717 نقطة.

ترشيحاتنا

رجل السلام يقود حربًا أهلية.. كيف تحول آبي أحمد إلى صانع أزمات؟

بعد عودتها من مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورونا

القصة الكاملة .. تفاصيل إصابة نشوى مصطفى بفيروس كورونا

أول تعليق لـ بسمة بعد إصابتها بكورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .. 5 صور لـ زينب غريب من مهرجان الجونة

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر

6 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك؟

افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر