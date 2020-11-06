البورصة تربح 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

ربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 609.6 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.7%.





واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4060 نقطة.