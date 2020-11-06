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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، عودة ،التنمية الصناعية، الكويت الوطنى NBK ) نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ، المصرف المتحد، ، بلوم،الاسكندرية،المصرف العربى الدولى) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، العربى الافريقى الدولى ،مصر ، الاهلى )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

ويقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لبيع الدولار 15.67 جنيه للشراء.

ويقدم بنك الأهلى اليونانى بمصر افضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.

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