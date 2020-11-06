سعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، عودة ،التنمية الصناعية، الكويت الوطنى NBK ) نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ، المصرف المتحد، ، بلوم،الاسكندرية،المصرف العربى الدولى) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



