خطبة الجمعة في المساجد بعنوان "من مواقف الشرف في السيرة النبوية" .. وحملات نظافة لكل المساجد

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة" .





وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، في تصريحات له، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية ، وأن سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف ، وما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.





ووجه وزير الأوقاف ، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وأضاف أننا نثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .









ونشرت وزارة الأوقاف، مجموعة من صور بعض حملات النظافة والتعقيم بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية .









وأعلنت الوزارة، أنه في إطار اهتمامها ببيوت الله، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قامت المديريات الإقليمية بجميع المحافظات بمواصلة حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وأكدت وزارة الأوقاف ، أن القيام على نظافة بيوت الله (عز وجل) وطهارتها ، وتهيئتها لعمارها من الأعمال الصالحة والطاعات التي تقرب الإنسان من ربه ( عز وجل ).





أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، سيكون خطيبا للجمعة من المسجد الحرام اليوم.





وذكرت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الشيخ صالح بن محمد البدير، سيحل خطيبا على منبر المسجد النبوي.





وكشف التقرير الإحصائي للإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام عن مجموع أعداد النداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية والرقم الموحد 1966 والبلاغات الإلكترونية المرسلة والخارجية الخاصة بالإدارة منذ بداية المرحلة الأولى لموسم العمرة والعودة التدريجية للمعتمرين والمصلين.





وأفاد مدير الإدارة الأستاذ صلاح العبدلي أن الإدارة تلقت أكثر من (80000) بلاغ خلال المرحلة الأولى والثانية من موسم العمرة تنوعت ما بين (58857) بلاغ لاسلكي و(23789) مكالمة هاتفية بمتوسط (34) بلاغًا يوميًا، إضافة إلى ما يزيد على 1000 بلاغ إلكتروني وخارجي من الجهات ذات العلاقة كعمليات شرطة المسجد الحرام والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة وغيرها من الجهات التي تتداخل أعمالها مع مهام الإدارة داخل المسجد الحرام.





تجدر الإشارة إلى أن خدمات الإدارة تتنوع بين استقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونيًا واستفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحد (١٩٦٦) وعبر شاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية والكوادر التشغيلية الميدانية والإدارية؛ وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها ودعم المنظومة الرقابية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحسين جودة منظومة العمل داخل الحرمين الشريفين.



