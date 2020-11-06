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رياضة

إسلام صادق: أحمد فتحي يرفض اعتزال المباريات الدولية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
كشف الإعلامي إسلام صادق، رفض أحمد فتحي، المنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، رفضه فكرة الإعتزال الدولي بعد عدم ضمه إلى المنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي توجو. 

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني، على الرغم من تصريحات السابقة لمدرب الفراعنة بأنه يريد الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات".
 
وأضاف: "هناك تناقض فى اختيارات المنتخب حسام البدري أكد مؤخرًا أنه يريد النزول بأعمار اللاعبين، على الرغم من وجود عبد الله السعيد فى قائمة المنتخب".

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