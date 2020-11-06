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أخبار العالم

انتخابات أمريكا تحيي الانتقام.. جريتا ثونبرج تنصح ترامب بتغريدة قديمة له

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
ترامب وجريتا ثونبرج
ترامب وجريتا ثونبرج
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شيماء مصطفى
هناك مثل غربي يقول إن "الانتقام طبق يُفضّل أن يتم تقديمه باردًا"، هذا ما فعلته الناشطة البيئية جريتا ثونبرج، التي سخر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة قديمة عام 2019، عندما اختيرت شخصية العام لمجلة "تايم"، إذ انتظرت 11 شهرًا بالضبط حتى تأتي اللحظة التي ترد عليه الرد المثالي.

وبمثل ما قاله في تغريدته العام الماضي، طالبت جريتا من الرئيس ترامب بحل مشكلته مع الغضب، بعدما ظهر اليوم وهو منفعل بسبب المؤشرات الأولية التي تكشف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن عليه في عدد من الولايات بانتخابات الرئاسة 2020، مع استمراره في دعوته إلى وقف فرز الأصوات مع التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وقالت الناشطة السويدية ردًا على تغريدة ترامب التي يطالب فيها بوقف عد الأصوات: "سخيف جدا.. يجب على دونالد حل مشكلة إدارة الغضب لديه، والذهاب إلى مشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق.. اهدأ يا ترامب اهدأ.

وكان ترامب ينافس على لقب "شخصية العام" في 2019 بمجلة "تايم"، والتي نالته الناشطة المراهقة.

ولذلك سخر الرئيس من هذا الأمر قائلا: "يجب أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق".

وردت جريتا وقتها على سخرية ترامب، بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عبارة "فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع".

وأثبتت الناشطة السويدية أنها عدو للرئيس الذي ينكر أزمة المناخ، حيث تبادلا الثنائي الانتقادات والهجوم ضد بعضهما.

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