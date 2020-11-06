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برلمان

7 خطوات للتصويت بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
ينطلق غدا السبت، مارثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث تنتهي اليوم انتخابات المصريين بالخارج والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

وحدد قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، طريقة التصويت الصحيحة كالآتي:

1-  يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية.

2- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية حتى يتأكد رئيس اللجنة من هوية كل ناخب.

3-  يسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

4- يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، حيث يتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرته.

5- يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

6- بعد الانتهاء من التصويت يقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

7- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه  على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

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