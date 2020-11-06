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فن

سمية الخشاب تبعث رسالة لجمهورها عبر انستجرام

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال  تكشف رشاقتها.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة قائلًا: Time you enjoy wasting is not wasted time. 

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :
قمر ، جميلة جدا ، تجنني 

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
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Time you enjoy wasting is not wasted time. ✨

A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on

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