برواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن توفير 2998 فرصة عمل

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2998 فرصة عمل منها 917 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي 2020.





وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم،إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني "برنامج طالبي العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.





وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 1073 علي مهنة مندوب مبيعات من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات ، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، و795 فرد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ،و 157 مشرف أمن ، 113 عامل إنتاج ،و 44 عامل خياطة ، و15 عامل قص ،و 50 فنى لحام ،و 20 فنى دوكو ،و 23 فنى خراطة ، و20 فني برادة ،و 20 فني فيبر ، و 5 محاسبين يصل الراتب لـ 4000 جنيه ، و15 كيميائي ، و 18 سائق كلارك ، و 15 فنى كهرباء كنترول ، و 10 فنى ميكانيكي ، و 200 عضو فريق "عامل بالمطبخ ، وويتر ، وطباخ " للعمل بمحافظات أكتوبر ، والإسماعيلية، والفيوم، والغردقة، و 50 فنى صيانة ، و 81 عامل خدمات ، و50 مساعدات إنتاج ، و35 عامل جودة ، و 53 عامل تعبئة ، و 20 سائق درجة أولى .





كما تشمل الفرص كاشير ، وسائق تروسيكل ، وبائعين ،ومسئول مبيعات ، وفنى كاميرات مراقبة ، وفنى كاوتش ، وعمال تشكيل معادن ، ومندوب سائق ، ومشرفة حضانة .





وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:



