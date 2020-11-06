ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بكفر الشيخ بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الاشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية ) بقيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة كفرالشيخ "له معلومات جنائية") بإدارة شركة "غير مرخصة" بمحافظة كفرالشيخ وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - عدد (10) سمات دخول لدول أجنبية وعربية بأسماء أشخاص مختلفة مزورة – (2) كشف حساب بأسماء مختلفة منسوب صدورهما لأحد البنوك - كمية كبيرة من عقود الإتفاق بإسم الشركة المشار إليها خالية البيانات لدول عربية - كمية كبيرة من طلبات بأسماء أشخاص مختلفة لإلحاقهم بوظائف بالخارج - أجندة مدون به أسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المتحصلة منهم - دفتر إيصال تحصيل نقدية - هاتف محمول يحوى العديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه).





وعقب ضبط المذكور حضر (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية) وأبلغ بقيام المذكور بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وإيجاد فرصة عمل له بها ، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.