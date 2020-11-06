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حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بكفر الشيخ بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:37 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الاشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية ) بقيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة كفرالشيخ "له معلومات جنائية") بإدارة شركة "غير مرخصة" بمحافظة كفرالشيخ وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - عدد (10) سمات دخول لدول أجنبية وعربية بأسماء أشخاص مختلفة مزورة – (2) كشف حساب بأسماء مختلفة منسوب صدورهما لأحد البنوك  - كمية كبيرة من عقود الإتفاق بإسم الشركة المشار إليها خالية البيانات لدول عربية - كمية كبيرة من طلبات بأسماء أشخاص مختلفة لإلحاقهم بوظائف بالخارج - أجندة مدون به أسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المتحصلة منهم - دفتر إيصال تحصيل نقدية - هاتف محمول يحوى العديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه).

 وعقب ضبط المذكور حضر (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية) وأبلغ بقيام المذكور بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وإيجاد فرصة عمل له بها ، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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