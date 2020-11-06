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محافظات

استعدادا لانتخابات مجلس النواب بالشرقية .. ممدوح غراب يشرف على غرفة عمليات المحافظة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:59 م
محافظ الشرقية يشرف
محافظ الشرقية يشرف على غرفة عمليات المحافظة
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محمد الطحاوي
اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات على الإستعدادات النهائية لجاهزية اللجان الإنتخابية لإستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطى والذى تشهده البلاد غدًا وبعد غد. 

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابيه والتأكد من توافر كافة الإحتياجات الإداريه داخل المقار الإنتخابية وكذلك الإنتهاء من تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الإنتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.

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وقال المحافظ إن المشاركة في الإنتخابات تُعد واجبًا وطنيًا وإستحقاقًا دستوريا وحق من حقوق الانسان يتطلب مشاركة الجميع لإستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد والحرص على اتاحه المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام في حالة انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية لتذليل أي عقبات أو مشكلات خلال يومي الانتخابات .

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ رسالة لجميع المواطنين للنزول والمشاركة في العملية الإنتخابيه والإدلاء بأصواتهم لافتًا إلى أن أجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظه الشرقيه 4 ملايين و 427 الف و375 ناخب وناخبه يدلون بأصواتهم أمام 1597 لجنه فرعيه بمختلف قرى ومراكز مدن المحافظة.

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