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مرأة

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح خلال حفل زفافهما، وظهرت بها بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت بها هنادي مهنا، بفستان منفوش باللون الأبيض وبذيل طويل مطرز بشكل انيق، ومطرز بمجموعة من الفصوص، والورود الجذابة التى تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنادي مهنا في المكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.

واختارت تسريحة الشعر الانسيابي لشعرها البني الطويل، ووضعت طرحة طويلة مزينة بالورود، وهير بيس لإكمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوار، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع خاتم بسيط لليد
شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

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