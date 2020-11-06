شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها





وتألقت بها هنادي مهنا ، بفستان منفوش باللون الأبيض وبذيل طويل مطرز بشكل انيق، ومطرز بمجموعة من الفصوص، والورود الجذابة التى تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنادي مهنا في المكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.





واختارت تسريحة الشعر الانسيابي لشعرها البني الطويل، ووضعت طرحة طويلة مزينة بالورود، وهير بيس لإكمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوار، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع خاتم بسيط لليد