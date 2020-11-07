ننشر الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع المخالطين لحالات كورونا في المدارس





وتمثلت هذه الاجراءات الوقائية الموصى بها في:

* يتم تعريف المخالط للحالة الايحابية على أنه أي شخص على إتصال مباشر بحالة محتملة أو مؤكدة لفترة أكثر من 15 دقيقة ومسافة أقل من متر ونصف بدون إلتزام الشخص المريض أو المخالط له بإرتداء الكمامة.





* يتم تنفيذ الإجراءات التالية على المخالط لحالة إيجابية مؤكدة أو محتملة:

- إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق إجراءات العزل على الطالب أو المدرس منزليا لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية.

- إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو مدرس لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية والإدارة الصحية.

- ويتم تطبيق إجراءات غلق الفصول أو المدارس في حالة ظهور حالات إيجابية ظهرت بين الطلاب طبقا لما ورد من تعليمات.





* وفي حالة ظهور حالة ايجابية بين المدرسين يتم اتباع الآتي :

- الابلاغ الإلكتروني فوريًا

-عزل المدرس بذاته كونه حالة إيجابية أو محتملة

-متابعة المخالين بالمدرسة دون عزل منزليبواسطة الزائرة الصحية وهم : الزملاء المدرسين ، أو الموظفين المشتركين معه في نفس الغرفة الادارية بالمدرسة ... و طلاب الفصل أو الفصول الذين يقوم بالتدريس لهم .. وطلاب مجموعات التقوية بالمدارس والذين يقوم بالتدريس لهم

- وتقوم الإدارة الصحية بمتابعة المخالطين بالمنزل يوميا مد 14 يومًا.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة متفهمة جدا مخاوف الاهالي على ابنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم : نطمئن جميع اولياء الامور أن هناك إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية . وأضاف أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة ، فهناك 14 محافظة في مصر لم يتم رصد أي حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد بمنشئآتها التعليمية منذ بدء الدراسة .



اقرأ ايضا | وزير التعليم: أجهزة الدولة تجهز مفاجأة سارة لأولياء الأمور سنعلنها أول العام القادم

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد إصابات كورونا المرصودة بالمنشآت التعليمية حتى الان ، 49 إصابة من اجمالي 25 مليون يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن أعلى عدد من الاصابات التي تم رصدها ، يتركز في محافظة القاهرة حيث تم رصد 19 اصابة كورونا ، بينما توجد محافظات تم رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي (واحدة في بني سويف ، واحدة في قنا ، و واحدة في المنيا ، و واحدة في بورسعيد ، وواحدة في الغربية )

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذه الارقام مطمئنة جدا ، وجميع الاصابات هي اصابات بلا اعراض خطيرة ويتعافى اصحابها بسهولة. وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس لان ليس بها خطورة ، حيث تم التأكيد على أن نسبة الاصابة بكورونا بين الاطفال 0.05%.

وقال وزير التربية والتعليم أنه مع ذلك نحن في مصر اتخذنا حلولا احترازية لطمأنة اولياء الامور القلقين ، مثل (تباعد اجتماعي – تقليل عدد ايام الدراسة في المدارس – توفير مصادر تعلم عن بعد ).

تلقت مدارس جمهورية مصر العربية عددا من التعليمات الصحية الصادرة عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، بخصوص الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها مع المخالطين لحالات كورونا الايجابية او المحتملة في المدارس.