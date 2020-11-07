منافسة ساخنة بين 63 مرشحا على مقعدين بالإسماعيلية

تشهد الإسماعيلية دائرة ثان الإسماعيلية منافسة من 63 مرشحا على مقعدين منهم 48 مستقل و 15 مرشح ممثل للأحزاب و منهم 8 سيدات ، و يخوض المنافسة 3 مرشحين عن حزب مستقبل وطن عصام دياب ، و د احمد دندش ، و أحمد صبري ، 3 عن حزب الحركة الوطنية خديجة عاطف محمد احمد مرسى ، ماري جمال ، اللواء محمد سال و يمثل حزب مصر بلدي على الخطيب.



ويخوض بمحافظة كفر الشيخ منافسة 49 مرشح على 3 مقاعد ومنهم 39 مرشح مستقل و 10 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين هم سيد شمس الدين ، وأيمن الاتربى ، و محيي القطان ، و محمد عبدالحميد عرابى بسطويسي و الوفد الجديد باسم حجازي و الإصلاح و التنمية الشحات مصطفى و مرشحان لحزب مصر القومي وهم د. مفيد راجح ، و السيد ابراهيم سيد ابراهيم و المصريين الأحرار ايهاب الحداد و المحافظين على قدري على ابراهيم.



و تعد فاقوس من الدوائر الساخنة في الشرقية ويتنافس فيها 38 مرشح على 3 مقاعد منهم 11 مرشح من الأحزاب و 27 مرشح مستقل ومنهم 2 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 5 مرشحين و المحافظين بالاضافة الي مرشحان لحزب المؤتمر.



تشهد السويس منافسة من 34 مرشح على مقعدين منهم 29 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات و يمثل مستقبل وطن اللواء حسن عيد و الشعب الجمهوري جمال عبيد و حماة الوطن احمد مراد و المحافظين طلعت خليل و الوفد الدكتور حماده عنتر.





كما، تشهد محافظات المرحلة الثانية عدد من الدوائر الساخنة حيث تشهد الشرقية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها دائرة أول الزقازيق و التي تشهد منافسة على 4 مقاعد يتنافس عليهم 61 مرشح منهم 16 ممثلين لأحزاب و 45 مستقل منهم 8 سيدات.









ويتنافس في الدائرة 7 مرشحين لحزب مستقبل وطن، و مرشحان لحزب حماة الوطن ويمثل حزب مصر القومي و مصر المستقبل أما حزب التحرير المصري فيمثله.





و تتضمن المنافسة أيضا لحزب المصريين و حماة الوطن .









و تتضمن الدوائر الساخنة ايضا دائرة بلبيس و ينافس فيها 35 مرشح على " 3 مقاعد " حيث يوجد 9 ممثلين لأحزاب و26 مستقل و منهم سيدة واحدة و يمثل حزب مستقبل وطن مرشحان و الشعب الجمهوري.





و يمثل حزب حماة الوطن مرشحان و المحافظين مرشح المؤتمر مرشح و التجمع مرشح و يمثل حماة الوطن مرشح.





و في منيا القمح يخوض المعركة 43 مرشح على 3 مقاعد من الدوائر ويخوض المعركة 10 ممثلين للأحزاب و 33 مستقل منهم 8 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 4 مرشحين





و ينافس في المعركة الحركة الوطنية عمر عزمي و يمثل حزب مصر القومي محمد عبدالحليم والوفد محمد فؤاد سكران منصور و الشعب الجمهوري عمرو ابراهيم مهدى عبدالله و يمثل حزب حماة الوطن مرشحان هم محمود فيصل جيرة الله ، و منهم احمد محمد عبدالصادق محمد





وتشهد محافظة الغربية عدد من الدوائر الساخنة و في مقدمتها





دائرة اول طنطا والتي تشهد منافسة على 3 مقاعد " وبلغ عدد المرشحين 46 مرشح على 3 مقاعد منهم 9 ممثلين للأحزاب و37 مستقلين منهم 3 لحزب مستقبل وطن وهم عبد المنعم ابراهيم ابراهيم شهاب ، سمير جابر محمود عيسى ، و غباشى محمد بدوى بدير





و يمثل حزب الشعب الجمهوري في الدائرة شريف مصطفى انور خليل و حزب مصر القومي حنان سيد سلام و الحرية سعيد المحمدى قمر ابوليله و الوفد ماهر عبد المجيد عبد الغفار و المؤتمر اميره زيدان ابراهيم زيدان و حماة الوطن ماهر احمد عبده الأقرع.





أما دائرة اول المحلة الكبرى فتشهد مقعدين يتنافس عليهم 27 مرشح و منهم 5 ممثلين للأحزاب و 22 مستقل و سيدة واحدة و و يمثل حزب مستقبل وطن في المنافسة محمود الشامى ، و حامد الزعبلاوي و الوفد دكتور محمد خليفه و التجمع أحمد بلال البرلسي و المصريين محمد نافع.





وتشهد كفر الزيات منافسة من 34 مرشح على مقعدين ولا يوجد سيدات منهم 29 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و يمثل مستقبل وطن مرشحان هم سامح حبيب ، و ابراهيم الدهراوى و حماة الوطن ابراهيم الديهى و المؤتمر عمرو احمد خيرى جاويش.





و حماة الوطن شادى الدفراوى





و تشهد محافظة القليوبية منافسة بدائرة ثان شبرا الخيمة من الدوائر الساخنة و ينافس فيها 57 مرشح على 3مقاعد منهم 49 مستقل و 8 ممثلين لأحزاب و 12 سيدة و يمثل حزب مستقبل وطن وهم ثلاث مرشحين هم عبدالسلام الخضراوى، و مجاهد نصار، و اشرف امين عبد العليم احمد.





و يمثل حماة الوطن أحمد عبدالهادى بكير و الجيل الديمقراطي شريف لطفى و التحرير المصري د إيناس الشناوى ، و حقوق الانسان والمواطنة حسن حجاب و التحرير المصري سعيد النقلى، و المستقلين بينهم النائب الحالي نضال السعيد.









و يخوص المعركة في دائرة الخانكة 40 مرشح على 3 مقاعد منهم 35 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب ومنهم 2 من السيدات و يمثل حزب مستقبل وطن كمال أبودنيا و الشعب الجمهوري محمد الطوخى و الوفد محمد حسن مدينه و مرشحان لحزب حماة الوطن الدكتور اشرف ابراهيم ، ياسر نصر ابراهيم العزب بركات.









و تشهد دائرة قليوب منافسة بين 36 مرشح على 3 مقاعد منهم 29 مستقل و 7 ممثلين للأحزاب و منهم 5 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن 3 مرشحين هم عادل عامر ، و ابراهيم عويس ، و درويش مرعى و التحرير المصري عادل فاروق عبد الغنى و الوفد حسين عشماوى و حماة الوطن محمد الشريف و المصرى الديمقراطى الإجتماعى نهي الكمار.









تعتبر دائرة الباجور من المحافظات الساخنة في المنوفية حيث يوجد 23 مرشحا على مقعد منهم 21 مستقل و 2 أحزاب وسيدة واحدة و يمثل مستقبل وطن محمود البرعى و الشعب الجمهوري نور ناشئ من الأسماء المرشحة د. أحمد السبكي والعميد عادل الصعيدي و رجل الاعمال عادل لبيب المفاجأة هذه المرة عدم ترشح نجل كمال الشاذلى " معتز الشاذلى"





وتشهد دائرة تلا منافسة من 31 مرشح على مقعدين منهم 25 مرشحا على مقعدين و 6 ممثلين للأحزاب و سيدة واحدة و منهم مرشحان مستقبل وطن ابراهيم خليف ، و كريم السادات و يمثل حزب حماة الوطن حسام الدين حسان والوفد عبدالمجيد بهجت راضى و المؤتمر نشأت بريشه والمحافظين على العربي ومن المستقلين د. عبد الحميد الشيخ.









وتشهد دائرة منوف منافسة من 26 مرشح على مقعدين منهم 20 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب و سيدة واحدة و يمثل حزب مستقبل وطن مرشحان وهم أيمن عبدالهادى سليمان معاذ ، و احمد ابو زيد و كذلك المصري الديمقراطي الاجتماعي الامير عبد القوى الجزار و يمثل حز الحرية علاء حمزة و حزب صوت الشعب هيام بلال عبدالله سليمان و مصر القومي أيمن حماد





و تشهد محافظة بورسعيد منافسة على مقعدين وفي دائرة أول بورفؤاد 30يوجد مرشح على مقعد منهم 25 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 5 سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حسن عمارو الحرية د. احمد ابو المجد و حماة الوطن عاطف عبدالخالق متولى و المصريين الاحرار وائل حليقه و المؤتمر وليد عبد الوهاب قوطه





أما دائرة الزهور ويتنافس فيها 20 مرشحا على مقعد منهم 15 مستقل و 5 ممثلين للأحزاب ومنهم 3 سيدات و يمثل حزب الشعب الجمهوري الحسينى أبو قمر و مرشحان لحزب حماة الوطن محمد وهم رافع امين شاهين ، ابراهيم زكريا ابراهيم و المصريين الاحرار ابراهيم عشرى و الوفد حسن قويطة





و تجري الانتخابات في جنوب سيناء على مقعدين و تشهد أول شرم الشيخ 4 مرشحين على مقعد 3 مستقلين و مرشح حزبي ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن سليمان عطيوى





اما دائرة الطور فتشهد منافسة من 6مرشحين على مقعد منهم مرشح حزبي و 5 مستقلين ولا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن حميد سليمان أبو بريك





و تشمل دمياط 4 مقاعد و تشهد محافظة اول دمياط منافسة من 40 مرشح على مقعدين " منهم 34 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب ومنهم 8 سيدات و منهم النائبة الحالية غادة صقر يمثل مستقبل وطن محمد الماشطة و الشعب الجمهوري سامى سليمان و مستقبل وطن ايمن يوسف رخا





و الحرية عوض العلمى و مرشحان للوفد هم الوفد عليوه السرى ، و سامي بلح





و تشهد كفر سعد منافسة من 48 مرشح على مقعدين 42 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب و2 سيدات ويوجد 2 ممثلين لمستقبل وطن هم مجدى البساطى ، و سمير التلباني و مرشحان لحزب المصريين هم وليد عبدالهادى ، عصام صبرى بشتو و الشعب الجمهوري محمد لبيب عبدالعزيز رجب البنا و الحرية العقيد خالد محمد السعيد يوسف سلامه









اما في شمال سيناء تشهد دائرة أول العريش 19 مرشح على مقعد منهم 13 مستقل و 6 ممثلين للأحزاب ولا يوجد سيدات و يمثل مستقبل وطن عزيز مطر و 2 لحزب حماة الوطن المهندس فايق الخليلى ، أنور سعيد محمود ابراهيم ، و التجمع ابراهيم الكاشف.





الوفد علاء اجميعان ، والحرية احمد يونس احمد محمد





أما دائرة الحسنة في تنافس فيها 12 مرشحا على مقعد 9 مستقلين و 3 أحزاب و لا يوجد سيدات و يمثل حزب مستقبل وطن نصرالله حسين سالم محمد و حماة الوطن عبدالعال ابوالسعود و العربي للعدل والمساواة دكتور حسام سليمان.





اما الدوائر الساخنة في كفر الشيخ فهي دسوق وبها 48 مرشح على 3 مقاعد منهم 40 مستقل و 8 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات





و يمثل الشعب الجمهوري صلاح المعداوى و مستقبل وطن عادل محمد النجار و 3 مرشحين لحزب الحرية وهم سعد فتحى حسن محمد ، و سامى صلاح القرضاوي ، و محمد غنية و الوفد محمد عبد العليم داود و الجيل الديمقراطي د. شريف الطحا و المحافظين هانى الخولى













و التجمع أيمن جلال و الغد د. سهير مصطفى و المصرى الديمقراطى الإجتماعى د. عمرو مصطفي و التحرير المصري جمال السيد محمود السيد البغدادى و الوفد حسام عبدالرحمن عطيه سالم و مصر القومي ايهاب راجى عزيز مرزوق و المحافظين مدحت عبدالفتاح و الجيل الديمقراطي نجلاء الليثى.









و تشهد القصاصين الجديدة منافسة من 35 مرشح على مقعدين و 30 مرشح مستقل و 5 ممثلين للأحزاب و 3 سيدات و يمثل مستقبل وطن 2 من المرشحين احمد بدران البعلى ، و محمد فوزى عبدالحليم و المحافظين احمد فتحى عبد الفتاح و حماة الوطن على محمد مصطفى محمد و الوفد المستشار أحمد عبدالله.









وفي القنطرة غرب يتنافس مرشح على مقعد منهم 12 مستقل و 3 أحزاب وسيدة واحدة و يمقل مستقبل وطن عصام سعد عباس احمد و المؤتمر محمد طلبه و الوفد محمد سالم سليمان سالم.