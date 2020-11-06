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محمد موسى يعرض وثائق تكشف تعاون «الإغاثة التركية» مع الجماعات الإرهابية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:35 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
واصل الإعلامي محمد موسى نشر فضائح الأغا التركي رجب طيب أردوغان، وعرض وثائق سرية تثبت تورط هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مع الجماعات المتطرفة، على رأسها تنظيم القاعدة.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن المحادثة الهاتفية المسجلة في 15 فبراير 2013، بين بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية ونائبه حسين أوروتش، ناقش الاثنان استضافة أعضاء من جماعات متطرفة، والترويج لتطوير العلاقات مع جماعات جهادية تمولها إيران.

تابع، القضاء التركي، في 5 فبراير 2013، أمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية، كجزء من تحقيق سري في قضية أنشطة الحرس الثوري في تركيا.

وتعتبر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية مؤسسة خيرية مثيرة للجدل، إذ اتهمت بتهريب أسلحة إلى الجهاديين المرتبطين بالقاعدة في سوريا، في يناير 2014، في تحقيق أجراه المدعي العام في مقاطعة وان بشرق تركيا، بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتوصل التحقيق إلى خلية تركية تابعة للقاعدة، كشف أن إبراهيم شين، الناشط البارز في التنظيم الإرهابي اعتقل في باكستان وسجن في جوانتانامو حتى عام 2005، قبل تسليمه إلى تركيا، كان شقيقه عبد الرحمن شين وآخرون يرسلون الأسلحة والإمدادات له.

وبسبب هذه العلاقات المشبوهة صنفت روسيا هيئة الإغاثة الإنسانية، على أنها منظمة لتهريب الأسلحة إلى الجماعات الجهادية في سوريا، وفقًا لوثائق المخابرات المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 10 فبراير 2016.

وقدمت وثائق المخابرات الروسية أرقام لوحات ترخيص الشاحنات التي أرسلتها منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية محملة بالأسلحة والإمدادات الموجهة للجماعات التابعة للقاعدة.

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