غرفة لكل طالب بالمدن الجامعية وإجراءات احترازية مشددة في جامعة عين شمس

قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة المقبولين من الطلاب للتسكين بها، منوها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.





وأوضح المصدر خلال تصريحات لـ صدى البلد أنه تم الإعلان عن النتيجة يوم 2 نوفمبر ، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.





وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.





وأكد المصدر انتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية للتسكين، وذلك عبر موقع الزهراء.





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