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محافظ الدقهلية يشيد بدور الداخلية والقوات المسلحة في تأمين اللجان الانتخابية ..فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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إسراء صبري
شكر أيمن مختار، محافظ الدقهلية، القوات المسلحة ووزارة الداخلية نتيجة تأمينهما الكبير للجان الانتخابية خلال الفترة الماضية، معقبا: لدينا ما يقارب من 4 ملايين ونصف مواطن لهم حق الانتخاب.

وأضاف "مختار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: لدينا 351 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية، وأيضا هناك 17 مقعدا يتنافس عليه قائمتين، متابعا: لدينا 1534 قاضيا من وزارة العدل، وبالفعل جميعهم وصولوا إلى اللجان الخاصة بهم قبل بداية الانتخابات للتأكيد على الوضع.

وأكمل: لدينا 10 لجان عامة تم توزيعهم على 24 مركزا وقسم، و1426 لجنة فرعية، موضحا أن هناك أكثر من 87 عربة إسعاف منتشرة، بالإضافة إلى التنسيق بين المحافظة بوزارة الصحة في حالة حدوث أي شيء.

وأوضح أن عمليات التعقيم الخاصة باللجان تمت بالفعل، وناشد المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات من أجل أنفسهم ووطنهم.

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