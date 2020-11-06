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توك شو

مؤلفة مسلسل لازم أعيش تكشف عن صاحبة القصة الحقيقية.. فيديو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:56 م
لمؤلفة نجلاء الحديني
لمؤلفة نجلاء الحديني
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إسراء صبري
قالت الفنانة جميلة عوض، إنها شعرت بكمية حماس لا يمكن أن توصف خلال قراءتها للمسلسل، مضيفة أن أسرع قرار أخذته في مسيرتها الفنية  كان قرار قبول المسلسل.

وأوضحت مريم أحمدي، مخرجة مسلسل "إلا أنا"، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن فكرة إخراج مسلسل في 10 حلقات أصعب من فكرة إخراجه على 30 حلقة.

وأضافت: مسلسل الـ30 حلقة يمكن أن يحتوي على العديد من المشاهد المختلفة التي تساعد في تكملة المسلسل، ولكن مسلسل الـ 10 حلقات لا يتيح هذه الإمكانية.

ولفتت إلى أن مسلسل الـ10 حلقات أسهل من حيث التصوير ولكنه أصعب من الناحية التنفيذية والإخراجية.

وأشارت المؤلفة نجلاء الحديني، إلى أن فكرة المسلسل كانت متواجدة منذ فترة على هيئة فيلم، معقبة: لم يحدث أي تغيير في الفكرة عند تحويلها إلى مسلسل، وتتابع الأحداث لم يتغير سواء في فيلم أو مسلسل.

وفيما يخص فكرة المسلسل، قالت: "الفكرة جتلي لما قابلت سيدة تحدثت عن ابنتها وأنها أصيبت بالبهاق ونتيجة للإصابة ارتدت النقاب لتجنب ردود أفعال الناس.. والبنت تقدم لها عريس ولديهم مشكلة في إبلاغه بالأمر.

وتابعت: وصل ليا أد أيه البنت بتعاني وأن لازم الكل يقبل اللي قدامه.. وأن الشكل مش هوا الأساس ويجب علينا تقبل الجميع.

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